Hercules dan Anggota GRIB Jaya Akan Dilaporkan ke Polisi soal Penodongan dengan Pistol dan Intimidasi

JAKARTA -Sejumlah ormas Islam yang mendampingi anak penulis Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriana akan mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat, 22 Mei 2026. Mereka mengadukan dugaan intimidasi yang dilakukan Ketua GRIB Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules dan anggotanya terhadap Ilma beberapa waktu lalu di Kantor Grib Jaya, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

"Insya allah bila tidak ada halangan, kami besok akan ke Polda Metro Jaya untuk menyampaikan laporan polisi," ujar Ketua Bidang Riset dan Advokasi LBH AP PP Muhammadiyah, Gufroni pada wartawan di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, ada dua hal yang akan dilaporkan sejumlah ormas Islam yang mengawal kasus dugaan intimidasi Ilma Sani itu ke polisi. Pertama, kaitannya dugaan intimidasi, persekusi, pengancaman, hingga penggunaan benda diduga senjata api. Kedua, kaitannya dugaan hacking nomor ponsel milik Ilma.

"Jadi ada kira-kira dua LP (laporan) deh, LP yang pertama soal (dugaan) penculikan, intimidasi, penyanderaan, persekusi, penggunaan senjata api, melecehkan martabat perempuan itu satu LP," tuturnya.

"LP berikutnya adalah terkait dengan data pribadi yang dihack sehingga berujung Hercules marah dan menuduh bahwa dia (Ilma) pelakunya (pelaku pengancaman istri Hercules)," lanjut Gufroni.

Dia menerangkan yang akan dilaporkan merupakan anggota GRIB Jaya, Hercules selaku Ketua ormas tersebut sekaligus orang yang diduga melakukan perbuatan intimidasi terhadap Ilma. Begitu juga orang yang diduga melakukan peretasan terhadap nomor WhatsApp milik Ilma.

"Ya termasuk dia (Hercules Terlapornya), yang jelas sama pihak siapa yang meretas handphonenya, kita kan tidak tahu siapa yang meretas yang menimbulkan polemik ini. Buktinya adalah screenshot atau tangkapan layar, ada beberapa bukti, mita udah siapkan semua buktinya ya," paparnya.

Sebelumnya kata dia, sudah ada kesepakatan damai diantara pihak ayah Ilma, Ahmad Bahar dengan kubu Grib Jaya dan Ketuanya, Rosario de Marshall alias Hercules difasilitasi Polres Depok.