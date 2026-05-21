TNI Kerahkan Helikopter Evakuasi 8 Pendulang Emas yang Tewas Dibantai KKB di Yahukimo

JAKARTA - Proses evakuasi delapan pendulang emas yang tewas akibat penyerangan di wilayah Korowai, Kabupaten Yahukimo, Papua, mulai disiapkan aparat gabungan.

Koops TNI Habema mengerahkan personel beserta dukungan helikopter, untuk mengevakuasi para korban dari lokasi kejadian yang berada di pedalaman Papua.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, mengatakan medan yang sulit serta kondisi keamanan yang masih rawan menjadi tantangan dalam proses evakuasi korban.

"Koops TNI Habema telah menyiapkan personel dan dukungan helikopter guna mengevakuasi korban dari lokasi kejadian di wilayah pedalaman Korowai," ujar Wirya, Kamis (21/5/2026).

Delapan korban diketahui merupakan warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas di wilayah tersebut. Mereka menjadi korban penyerangan yang diduga dilakukan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap XVI Yahukimo pada Rabu (20/5).