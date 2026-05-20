HOME NEWS NASIONAL

Satgas Damai Cartenz Tangkap Petinggi KKB Yahukimo, Amunisi hingga Sajam Disita!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |14:48 WIB
Satgas Damai Cartenz Tangkap Petinggi KKB Yahukimo, Amunisi hingga Sajam Disita!
Satgas Operasi Damai Cartenz Tangkap Petinggi KKB Yahukimo (foto: dok ist)
JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap seorang pria berinisial YB (34), yang diduga menjabat sebagai Wakil Komandan Batalyon (Wadanyon) HSSBI Kodap XVI Yahukimo. Sejumlah barang bukti turut disita dalam operasi tersebut.

YB diamankan personel gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 pada Senin 18 Mei 2026 sekitar pukul 15.42 WIT di area ruang tunggu Bandara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yahukimo.

Dari hasil pengembangan dan pendalaman terhadap yang bersangkutan, personel kemudian melakukan penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Kali Merah, Kota Dekai, Selasa 19 Mei 2026 sekitar pukul 16.50 WIT.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Faizal Ramadhani menegaskan, bahwa penangkapan tersebut merupakan bagian dari langkah penegakan hukum terhadap kelompok yang diduga terlibat dalam gangguan keamanan di Papua Pegunungan.

"Penindakan ini merupakan hasil pengembangan dari penyelidikan yang dilakukan aparat di Yahukimo. Dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah amunisi dan barang-barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok bersenjata. Saat ini seluruh temuan masih didalami untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut," kata Faizal, Rabu (20/5/2026).

Dalam penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa amunisi berbagai kaliber, selongsong peluru, senjata tajam, senapan angin, serta sejumlah komponen yang diduga berkaitan dengan perakitan senjata.

Barang bukti yang diamankan di antaranya amunisi kaliber 5,56 mm, kaliber 9 mm, dan kaliber 38, beberapa selongsong peluru, pisau sangkur, parang, kapak, ketapel berbahan besi, senapan angin bermotif loreng, serta sejumlah komponen seperti trigger, pelatuk besi, hand grip, dan perlengkapan alat komunikasi.

 

4 Warga Jadi Korban Ledakan di Gereja Stasi Santo Paulus Nabuni, Kapen Habema: Bukan Granat TNI!
KKB Dinilai Buat Propaganda dan Hoaks soal Papua
Puluhan Orang Tewas di Papua, Pigai: Perlu Keputusan Politik Tingkat Tinggi Akhiri Konflik!
Kronologi Penyerangan Brutal KKB Papua di Tembagapura, 2 Warga Ditembak 1 Tewas
Detik-Detik Mencekam TNI Evakuasi Warga dari Serangan Brutal KKB Guspi Waker
Biadab! KKB Pimpinan Guspi Waker Tembak Bocah Perempuan hingga Tewas
