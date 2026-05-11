Puluhan Orang Tewas di Papua, Pigai: Perlu Keputusan Politik Tingkat Tinggi Akhiri Konflik!

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mencatat ada 20 warga meninggal dalam 5 peristiwa kekerasan yang terjadi di Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika dan Tembagapura dalam sebulan. Oleh karena itu, perlu keputusan politik tingkat tinggi untuk akhiri konflik di Papua.

Pernyataan ini dilontarkan Pigai sekaligus merespon laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mencatat adanya 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang 2025, serta 26 kasus hingga April 2026.

Menurutnya, eskalasi kekerasan yang terus terjadi juga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara biasa.

“Berdasarkan dari catatan baik dari domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi. Dalam hampir sebulan saja, tidak kurang dari 20 orang meninggal dalam 5 (lima) peristiwa yakni Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika dan Tembagapura,” kata Pigai, Senin (11/5/2026).

Namun demikian, Pigai menilai, perlu keputusan politik tinggi untuk akhiri konflik di Bumi Cendrawasih. Keputusan politik ini melibatkan eksekutif, legislatif, yudikatif hingga parpol.

"Adapun penyelesaian konflik tersebut, perlunya upaya besar, keputusan politik tingkat tinggi, serta keterlibatan berbagai komponen bangsa," terang Pigai.

Menurutnya, konflik Papua merupakan persoalan strategis nasional yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu kementerian, lembaga, atau institusi tertentu.

“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” tegas Pigai.