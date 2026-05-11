Penampakan Diego, Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 1,8 Ton

KUNINGAN - Sapi limosin milik peternak di Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terpilih menjadi hewan kurban yang dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 1447 H.

Sapi bernama "Si Diego" tersebut berusia lebih dari empat tahun dengan bobot mencapai 1,8 ton. Keberadaan sapi itu pun menjadi perbincangan warga setelah diketahui telah dibeli Presiden untuk kurban.

Pemilik sapi, Yuswardi, mengatakan, sapi kesayangannya dipilih setelah melalui proses seleksi panjang, mulai dari asal-usul, asupan pangan, kesehatan, hingga bobot dan ukuran sapi. Setelah lolos seleksi, sapi limosin tersebut resmi dibeli Presiden dengan harga di atas Rp100 juta.

Ukuran Si Diego tampak mencolok dibandingkan puluhan sapi lain yang berada di kandang peternakan tersebut. Yuswardi mengaku tidak menyangka sapi miliknya dipilih Presiden Prabowo untuk dijadikan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini. "Mungkin performanya bagus dan beratnya mencukupi," katanya saat ditanya kenapa sapinya bisa terpilih, Minggu (10/5/2026).

Pasca beredarnya kabar tersebut, banyak masyarakat dari berbagai usia datang ke peternakan untuk melihat langsung Si Diego sekaligus mencari hewan kurban yang sesuai keinginan mereka.

Rencananya, Si Diego akan diserahkan kepada pengurus Masjid Agung Kuningan untuk disembelih saat perayaan Idul Adha. Daging kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat.

