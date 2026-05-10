Kronologi Lengkap Intel Polda Lampung Tewas Ditembak Maling Motor

LAMPUNG – Anggota Dit Intelkam Polda Lampung Bripka (Anumerta) Arya Supena, tewas ditembak maling motor di depan Toko Yuzi Akmal, Jl. ZA. Pagaralam, Labuhan Ratu, Lampung.

“Sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan keberanian almarhum, institusi Polri memberikan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa menjadi Bripka Anumerta,” ujar Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf, Minggu (10/5/2026).

Kronologi kejadian bermula saat Bripka Arya yang saat itu tengah dinas dan melintasi toko roti yussy akmal dengan menggunakan sepeda motor, dan memergoki dua orang pria yang mencurigakan dan yang sedang berusaha merusak kunci stang sepeda motor milik warga atas nama NM.

Saat mencoba menegur dan menghentikan aksi tersebut, salah satu pelaku melepaskan tembakan jarak dekat yang mengenai kepala almarhum.

Korban sempat dilarikan ke RS Bhayangkara Polda Lampung untuk mendapatkan tindakan medis darurat, namun dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak kritis yang dideritanya.