Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Lengkap Intel Polda Lampung Tewas Ditembak Maling Motor

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |09:35 WIB
Kronologi Lengkap Intel Polda Lampung Tewas Ditembak Maling Motor
Bripka Arya Supena tewas ditembak maling/Okezone
A
A
A

LAMPUNG – Anggota Dit Intelkam Polda Lampung Bripka (Anumerta) Arya Supena, tewas ditembak maling motor di depan Toko Yuzi Akmal, Jl. ZA. Pagaralam, Labuhan Ratu, Lampung.

“Sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan keberanian almarhum, institusi Polri memberikan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa menjadi Bripka Anumerta,” ujar Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf, Minggu (10/5/2026).

Kronologi kejadian bermula saat Bripka Arya yang saat itu tengah dinas dan melintasi toko roti yussy akmal dengan menggunakan sepeda motor, dan memergoki dua orang pria yang mencurigakan dan yang sedang berusaha merusak kunci stang sepeda motor milik warga atas nama NM.

Saat mencoba menegur dan menghentikan aksi tersebut, salah satu pelaku melepaskan tembakan jarak dekat yang mengenai kepala almarhum.

Korban sempat dilarikan ke RS Bhayangkara Polda Lampung untuk mendapatkan tindakan medis darurat, namun dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak kritis yang dideritanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/340/3217479/polri-kVpU_large.jpg
Bripka Arya Tewas Ditembak Maling Motor, Kapolda Lampung: Polri Kehilangan Putra Terbaiknya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/340/3212613/polri-VqnE_large.jpg
Kronologi Lengkap Meninggalnya Bripda Natanael yang Diduga Dianiaya Senior di Polda Kepri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/340/3203089/polri-htTB_large.jpg
Tragis! Bripda Dirja Pratama Tewas Diduga Dikeroyok Senior di Barak, Baru 1 Tahun Jadi Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/340/3183756/pembunuhan-6Yc7_large.jpg
Tragis! Polisi Ingin Latih Atlet Paralayang Tewas Dibunuh PNS TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3154037/viral-ldk0_large.jpg
Profil Brigadir Nurhadi, Anggota Polisi yang Tewas Dibunuh Atasannya saat Pesta Bareng Wanita Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3153797/pembunuhan-Rtlm_large.jpg
Sosok Misri Wanita Cantik yang Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir Nurhadi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement