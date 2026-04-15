Kronologi Lengkap Meninggalnya Bripda Natanael yang Diduga Dianiaya Senior di Polda Kepri

JAKARTA - Anggota Bintara Polda Kepulauan Riau (Kepri), Bripda Natanael Simanungkalit, diduga menjadi korban penganiayaan oleh seniornya. Korban ditemukan tewas di mess Polda Kepri pada Selasa, 14 April 2026.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Pricillia Ohei mengatakan, proses pemeriksaan terhadap saksi masih terus dilakukan. Hal ini untuk melengkapi berkas perkara.

“Siang ini dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Bripda AS, kemudian dilanjutkan gelar perkara untuk penetapan tersangka secara resmi,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Okezone, peristiwa tersebut terjadi pukul 00.00 WIB di lingkungan mess Polda Kepri. Korban diduga mengalami kekerasan hingga tewas.

Dugaan penganiayaan menguat setelah ditemukan sejumlah luka lebam di bagian punggung korban. Ada indikasi keterlibatan beberapa oknum senior dalam kejadian tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, aksi kekerasan dipicu oleh kekesalan senior karena korban dianggap tidak melaksanakan kegiatan kurvei atau pembersihan lingkungan mess secara bersama-sama.