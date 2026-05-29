Konsisten Pertahankan Performa, Manhattan Hotel Jakarta Raih Penghargaan

JAKARTA - Manhattan Hotel Jakarta kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Agoda Gold Circle Award 2025. Pencapaian ini semakin memperkuat posisi Manhattan Hotel Jakarta sebagai hotel bintang 5 di Kuningan Jakarta yang hadirkan pengalaman menginap berkualitas tinggi.

Berlokasi strategis di kawasan Kuningan, hotel ini juga dikenal sebagai hotel dekat mall Jakarta, yang memberikan kemudahan akses ke pusat perbelanjaan, kawasan bisnis, serta area pemerintahan. Karenanya, Manhattan Hotel Jakarta menjadi pilihan ideal untuk kebutuhan bisnis maupun staycation.

Manajemen Manhattan Hotel Jakarta menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan dan mitra atas kepercayaan yang telah diberikan.

"Penghargaan ini tidak hanya menjadi pencapaian, tetapi juga komitmen berkelanjutan untuk terus berinovasi dan menghadirkan pengalaman menginap yang semakin istimewa di masa mendatang," tutur perwakilan manajemen.

Sebagai informasi, penghargaan bergengsi ini diberikan kepada hotel dengan performa terbaik. Tak hanya itu, terdapat sejumlah indikator utama, seperti kualitas ulasan tamu, konsistensi ketersediaan kamar, harga yang kompetitif, serta performa digital hotel dalam mengelola interaksi dengan pelanggan.

Pada 2025, sekitar 3.000 hotel dari berbagai belahan dunia, mulai dari Asia yang mendominasi, Eropa, hingga Amerika berhasil meraih penghargaan ini. Di tingkat nasional, Jakarta menjadi salah satu kontributor utama dengan sekitar 30 hingga 40 hotel penerima penghargaan, termasuk Manhattan Hotel Jakarta sebagai salah satu hotel bintang 5 Jakarta Selatan yang unggul dalam performa layanan dan digital.

(Anindita Trinoviana)

