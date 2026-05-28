Tragis! Fotografer Muda Keraton Yogyakarta Jadi Korban Tewas Glamping di Temanggung

JAKARTA - Kasus tewasnya empat orang sekeluarga di dalam tenda saat glamping di objek wisata Posong, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, masih diselidiki polisi. Salah satu korban diketahui merupakan fotografer lepas Keraton Yogyakarta bernama Bagas Amar Hakiki (21).

Bagas merupakan anak pertama dari keluarga tersebut dan tercatat sebagai mahasiswa Sastra Prancis Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM angkatan 2022. Selain itu, ia juga menjadi fotografer lepas di Kawedanan Tandha Yekti Keraton Yogyakarta.

Penghageng Hudyanawara Kawedanan Tandha Yekti Keraton Yogyakarta, Nyi RW Kartiutami Guritno, membenarkan bahwa Bagas merupakan bagian dari tim dokumentasi mereka.

"Betul. Mas Bagas salah satu fotografer kami di Kawedanan Tandha Yekti," ujar Kartiutami, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, Bagas awalnya mengikuti program magang di Kawedanan Tandha Yekti pada 2024. Dari program tersebut, pihaknya melihat kemampuan fotografi Bagas yang mumpuni hingga akhirnya direkrut menjadi fotografer lepas.

"Lalu kemudian dari magang tersebut kami melihat keahlian fotografinya yang mumpuni, sehingga setelah masa magangnya selama satu tahun selesai, Bagas bersama dua orang temannya menjadi bagian dari tim dokumentasi Keraton Yogyakarta sebagai fotografer lepas," katanya.