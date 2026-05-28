Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Fotografer Muda Keraton Yogyakarta Jadi Korban Tewas Glamping di Temanggung

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |21:10 WIB
Tragis! Fotografer Muda Keraton Yogyakarta Jadi Korban Tewas Glamping di Temanggung
Korban Tewas Glamping di Temanggung (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kasus tewasnya empat orang sekeluarga di dalam tenda saat glamping di objek wisata Posong, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, masih diselidiki polisi. Salah satu korban diketahui merupakan fotografer lepas Keraton Yogyakarta bernama Bagas Amar Hakiki (21).

Bagas merupakan anak pertama dari keluarga tersebut dan tercatat sebagai mahasiswa Sastra Prancis Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM angkatan 2022. Selain itu, ia juga menjadi fotografer lepas di Kawedanan Tandha Yekti Keraton Yogyakarta.

Penghageng Hudyanawara Kawedanan Tandha Yekti Keraton Yogyakarta, Nyi RW Kartiutami Guritno, membenarkan bahwa Bagas merupakan bagian dari tim dokumentasi mereka.

"Betul. Mas Bagas salah satu fotografer kami di Kawedanan Tandha Yekti," ujar Kartiutami, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, Bagas awalnya mengikuti program magang di Kawedanan Tandha Yekti pada 2024. Dari program tersebut, pihaknya melihat kemampuan fotografi Bagas yang mumpuni hingga akhirnya direkrut menjadi fotografer lepas.

"Lalu kemudian dari magang tersebut kami melihat keahlian fotografinya yang mumpuni, sehingga setelah masa magangnya selama satu tahun selesai, Bagas bersama dua orang temannya menjadi bagian dari tim dokumentasi Keraton Yogyakarta sebagai fotografer lepas," katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/338/3221305//wn_korsel_tewas_di_rumahnya-f2K4_large.jpg
WN Korsel di Bekasi Tewas Diduga Dibunuh, Kondisi Penuh Luka Benda Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/338/3221288//wn_korsel_tewas_di_rumahnya-a9q6_large.jpg
WN Korea Selatan Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Bekasi, Diduga Korban Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/338/3220851//wn_brunei_tewas_dianiaya-oFqJ_large.jpg
Polisi Ungkap Motif Sementara WN Brunei Dianiaya hingga Tewas di Blok M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/338/3213390//penemuan_mayat-QOhz_large.jpg
Sadis! Anak Diduga Bunuh Ibu Tiri di Tangerang Gegara Dimarahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/340/3212235//mayat-cir9_large.jpg
Geger! Mayat Tanpa Identitas dengan Luka Leher Mengapung di Sungai Jombang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/338/3212176//penemuan_mayat-ukVQ_large.jpeg
Mayat Pelajar Ditemukan di Kaliadem, Diduga Korban Pembunuhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement