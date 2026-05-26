Polisi Ungkap Motif Sementara WN Brunei Dianiaya hingga Tewas di Blok M

JAKARTA - Polisi mengungkap fakta baru di balik kasus penganiayaan, yang menewaskan warga negara asing (WNA) asal Brunei Darussalam di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Polisi menduga ada persoalan internal di balik keributan sesama WN Brunei itu. Korban tewas usai diduga dihantam botol kaca oleh selebgram Brunei, Woodyrman alias Mohamad Irman Ali (33).

Kapolsek Metro Kebayoran Baru, AKBP Nugrahadi Kusuma menyebut, hingga saat ini penyidik masih terus mendalami motif pasti penganiayaan yang menewaskan korban berinisial MHF (30) tersebut.

“Motifnya itu masih diselidiki. Kemungkinan ada keributan lah internal, soalnya kan di antara kedua belah pihak ini warga negara Brunei,” kata Nugrahadi kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).

Tak hanya itu, polisi juga memastikan pelaku dan korban ternyata saling mengenal sebelum insiden maut tersebut terjadi.

“Saling kenal, saling kenal,” ujarnya.