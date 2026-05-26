Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini

JAKARTA - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Selasa, 26 Mei 2026 diprakirakan didominasi kondisi cerah dan berawan. Namun, sejumlah wilayah di Bogor, Bekasi, dan Depok berpotensi diguyur hujan ringan.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, cuaca cerah diprediksi terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara itu, kawasan Kepulauan Seribu diprediksi berawan.

Untuk wilayah penyangga Jakarta, hujan ringan diprediksi terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Sedangkan Kabupaten Bekasi diprediksi berawan.

Sementara cuaca cerah diperkirakan menyelimuti wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

