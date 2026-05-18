Waspada! Hujan Diprediksi Guyur Mayoritas Wilayah Jabodetabek Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (18/5/2026) bakal diguyur hujan.

Melansir laman BMKG, wilayah Kepulauan Seribu diperkirakan cerah berawan. Sementara Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprediksi hujan ringan.

Untuk wilayah Jawa Barat, Kabupaten Bogor diprakirakan hujan sedang, sedangkan Kota Bogor hujan ringan. Untuk wilayah Depok berawan.

Hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Kondisi serupa juga bakal melanda wilayah Banten, seperti Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

