JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jabodetabek bakal diguyur hujan pada hari ini, Rabu (13/5/2026).
1. Prediksi Cuaca Jakarta
Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 26-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 71-89 persen.
Wilayah Jakarta Pusat diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 26-31 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 66-92 persen.
Jakarta Barat juga diprediksi berawan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 25-32 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 66-94 persen.
Hujan ringan diprediksi terjadi di Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 25-33 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 59-94 persen.
Jakarta Timur diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan hari ini. Suhu udara berkisar 25-33 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 59-94%.
Kepulauan Seribu diprediksi cerah. Suhu udara berkisar 28-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 75-83%.