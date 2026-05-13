Ramalan Cuaca Hari Ini, Hujan Ringan Guyur Sebagian Jabodetabek

Ramalan Cuaca Hari Ini, Hujan Ringan Guyur Sebagian Jabodetabek (Ilustrasi/Dok Okezone)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jabodetabek bakal diguyur hujan pada hari ini, Rabu (13/5/2026).

1. Prediksi Cuaca Jakarta

Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 26-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 71-89 persen.

Wilayah Jakarta Pusat diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 26-31 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 66-92 persen.

Jakarta Barat juga diprediksi berawan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 25-32 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 66-94 persen.

Hujan ringan diprediksi terjadi di Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 25-33 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 59-94 persen.

Jakarta Timur diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan hari ini. Suhu udara berkisar 25-33 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 59-94%.

Kepulauan Seribu diprediksi cerah. Suhu udara berkisar 28-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 75-83%.