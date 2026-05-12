HOME NEWS NASIONAL

Shindy MC Minta Maaf Usai Pernyataan di Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR Viral

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |19:25 WIB
Shindy Lutfiana (foto: youtube)
JAKARTA - MC Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Provinsi Kalimantan Barat, Shindy Lutfiana menyampaikan permohonan maaf terbuka usai pernyataannya dalam sebuah forum publik viral di media sosial dan menuai kritik dari masyarakat, khususnya peserta lomba serta guru pendamping dari SMA Negeri 1 Pontianak, Kalimantan Barat.

Melalui akun Instagram pribadinya, @shindy_mcwedding, Shindy mengaku menyesali ucapan yang dinilai menyinggung peserta lomba dan masyarakat yang mengikuti jalannya kompetisi.

"Dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas semua ucapan saya, terutama yaitu: ‘mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja,’ yang seharusnya tidak patut saya sampaikan," tulis Shindy, Selasa (12/5/2026).

Ia menyadari pernyataannya telah memicu kekecewaan dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat, khususnya peserta lomba dan pihak sekolah yang terlibat.

"Saya menyadari sepenuhnya bahwa pernyataan tersebut telah menimbulkan kekecewaan, ketidaknyamanan, bahkan melukai perasaan berbagai pihak, khususnya adik-adik peserta lomba, guru-guru pendamping/pembimbing dari SMA Negeri 1 Pontianak, serta seluruh masyarakat, terutama masyarakat Provinsi Kalimantan Barat yang mengikuti dan memberikan perhatian terhadap kegiatan ini," lanjutnya.

 

Sosok Dua Juri Lomba Cerdas Cermat MPR, Harta Kekayaannya Bikin Geleng Kepala
