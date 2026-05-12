MPR Minta Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Dipertandingkan Ulang

JAKARTA - Anggota MPR RI, Hetifah Sjaifudian mendorong agar Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat bisa dipertandingka ulang. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin sportivitas.

"Supaya ini berjalan adil, kami mendorong agar khusus kegiatan di Kalimantan Barat ini dilakukan lomba ataupun pertandingan ulang," kata Hetifah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Ketua Komisi X DPR RI ini juga meminta Sekretariat Jenderal MPR RI untuk memberikan penjelasan resmi kepada publik dan peserta terkait kronologi serta evaluasi atas kesalahan penilaian tersebut.

"Saya kira dari MPR RI tentu saja perlu melakukan klarifikasi yang resmi dan tadi ya lomba diulangi kembali sehingga nanti sampai dengan tahap akhir kita bisa mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik," ujarnya.

Berpengalaman menjadi juri dalam ajang serupa, Hetifah memahami tingkat kesulitan yang dihadapi tim penilai.