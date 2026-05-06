Viral Perwira Merokok saat Nyetir, Ini Respons Polda Kalsel

JAKARTA - Seorang perwira menengah Polri berpangkat AKBP menjadi sorotan warganet. Hal ini setelah video memperlihatkan dirinya menyetir mobil sambil merokok viral di media sosial (medsos).

Dalam video yang beredar, perwira tersebut sempat ditegur perekam. Namun, alih-alih mematikan rokok, ia justru terlihat merekam balik perekam video tersebut.

Menanggapi viralnya peristiwa itu, Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan permintaan maaf.

"Saya selaku Kabid Humas Polda Kalsel memohon maaf atas kejadian tersebut," ujar Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Adam Erwindi, Selasa (5/5/2026).

Ia menegaskan, perwira tersebut langsung diperiksa Paminal Propam. Sanksi akan diberikan sesuai hukum yang berlaku.