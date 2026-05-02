Viral Pria Bergelantungan di Mobil di Jakbar, Ini Penjelasan Polisi

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) video memperlihatkan seorang pria yang bergelantungan di kap mobil di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Polisi menyebutkan, aksi pria tersebut diduga dipicu masalah keluarga.

Kapolsek Grogol Petamburan, AKP Reza Aditya, menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Jumat (1/5/2026).

“Menurut keterangan yang kami dapatkan dari saksi-saksi di sekitar lokasi yang melihat kejadian tersebut, kejadian itu terjadi hari Jumat, 1 Mei 2026, sekira pukul 14.30 WIB," kata Kapolsek Grogol Petamburan, AKP Reza Aditya kepada wartawan Sabtu (2/5/2026).

Reza menuturkan, sekuriti di kawasan tersebut sudah mengarahkan untuk mediasi antara pria berbaju hitam yang nemplok ke mobil dan pengemudi di dalamnya.

"Pada saat kejadian tersebut, sekuriti kawasan setempat sempat mengarahkan ke lobi Mal Taman Anggrek untuk dimediasikan," ujarnya.

Reza menambahkan, berdasarkan keterangan saksi di lokasi, ribut-ribut kejadian tersebut diduga dipicu masalah keluarga. Ia mengatakan mobil tersebut langsung melaju ke arah Kemanggisan tanpa memberikan keterangan.

"Tetapi, setelah bisa dilerai, mobil tersebut malah lanjut mengarah ke arah Kemanggisan tanpa memberikan keterangan apa pun. Menurut keterangan saksi diduga karena masalah keluarga," tuturnya.