Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Petugas PPSU Ditabrak di Flyover Pasar Rebo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |02:00 WIB
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di di flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Jumat (1/5/2026). Peristiwa ini melibatkan pengendara motor dengan petugas PPSU DKI Jakarta.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani menjelaskan peristiwa bermula ketika pengendara motor dari arah utara menuju selatan melalui Jalan Raya Bogor. Setibanya di flyover Pasar Rebo, pengendara diduga mengantuk sehingga hingga menabrak seorang Petugas PPSU.

"Pengendara datang dari arah utara menuju selatan melalui jalan raya Bogor, sesampainya di flyover Pasar Rebo depan Fakultas Uhamka wilayah Ciracas Jakarta Timur diduga pengemudi sepeda motor mengantuk dan menabrak seorang penyapu jalan PPSU," kata Ojo.

Kecelakaan itu membuat pengendara maupun petugas PPSU terjatuh ke aspal dan mengalami luka-luka. Adapun petugas PPSU mengalami luka robek pada bagian dahi dan mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Ciracas.

"Sehingga mengakibatkan penyapu jalan (PPSU) dan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy terjatuh kejalan aspal dan penyapu jalan (PPSU) berikut pengemudi sepeda motor Honda Scoopy tersebut mengalami luka," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement