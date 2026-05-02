Petugas PPSU Ditabrak di Flyover Pasar Rebo

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di di flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Jumat (1/5/2026). Peristiwa ini melibatkan pengendara motor dengan petugas PPSU DKI Jakarta.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani menjelaskan peristiwa bermula ketika pengendara motor dari arah utara menuju selatan melalui Jalan Raya Bogor. Setibanya di flyover Pasar Rebo, pengendara diduga mengantuk sehingga hingga menabrak seorang Petugas PPSU.

"Pengendara datang dari arah utara menuju selatan melalui jalan raya Bogor, sesampainya di flyover Pasar Rebo depan Fakultas Uhamka wilayah Ciracas Jakarta Timur diduga pengemudi sepeda motor mengantuk dan menabrak seorang penyapu jalan PPSU," kata Ojo.

Kecelakaan itu membuat pengendara maupun petugas PPSU terjatuh ke aspal dan mengalami luka-luka. Adapun petugas PPSU mengalami luka robek pada bagian dahi dan mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Ciracas.

"Sehingga mengakibatkan penyapu jalan (PPSU) dan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy terjatuh kejalan aspal dan penyapu jalan (PPSU) berikut pengemudi sepeda motor Honda Scoopy tersebut mengalami luka," ujarnya.