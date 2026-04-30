Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RSUD Kota Bekasi Rujuk Dua Korban Kecelakaan Kereta ke Faskes Kelas A

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |18:10 WIB
RSUD Kota Bekasi Rujuk Dua Korban Kecelakaan Kereta ke Faskes Kelas A
Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kota Bekasi, Sudirman (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, merujuk dua korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur ke fasilitas kesehatan (faskes) Kelas A pada Rabu (29/4/2026). Langkah ini dilakukan agar korban mendapatkan perawatan yang lebih memadai.

“Nah, kemarin ada dua yang dirujuk, itu yang sudah bisa saya sampaikan. Mereka perlu pemantauan lebih ketat dan membutuhkan sarana yang lebih canggih,” kata Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kota Bekasi, dr. Sudirman, saat ditemui, Kamis (30/4/2026).

Sudirman menegaskan, keputusan merujuk korban ke faskes Kelas A bukan karena adanya penurunan kondisi kesehatan. Ia menjelaskan, langkah tersebut semata-mata untuk memberikan perawatan yang lebih optimal.

“Sebetulnya tidak ada penurunan kondisi. Kita hanya mencari fasilitas yang lebih memadai,” ujarnya.

Ia menambahkan, banyaknya jumlah korban membuat fokus tenaga medis terbagi. Karena itu, pihak RSUD berkoordinasi dengan PT KAI agar perawatan korban bisa lebih intensif di rumah sakit dengan fasilitas lebih lengkap.

“Karena kemarin korban cukup banyak, dokter spesialis juga fokusnya terbagi. Jadi kami berkoordinasi dengan PT KAI supaya perawatannya lebih intens. Misalnya di Primaya yang merupakan rumah sakit tipe A, sementara kami masih tipe B. Dari sisi sarana prasarana tentu lebih memadai di sana,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/612/3215695//viral-TWKM_large.jpg
Viral, Seorang Bapak Menangis Pilu Sambil Peluk Erat Cooler Bag ASI Milik Istrinya yang Meninggal di Kecelakaan KA Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/612/3215679//korban-8t6r_large.jpg
Kisah Gita Septia, Pendukung Setia Liverpool dan MotoGP yang Jadi Korban Kecelakaan Maut KA Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/338/3215671//rumah_sakit-vRjp_large.jpg
7 Korban Kecelakaan KRL Bekasi Timur Masih Dirawat, 3 Jalani Operasi di RSUD Kota Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/338/3215623//stasiun_pasar_senen-mjsI_large.jpg
Usai Kecelakaan di Bekasi Timur, Perjalanan KA Jarak Jauh Kembali Normal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/338/3215571//kecelakaan_kereta_di_bekasi-X6D9_large.jpg
Usai Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Dishub Disiagakan di Perlintasan Sebidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215561//perindo-JgWD_large.jpg
Perindo Dorong Evaluasi Menyeluruh Sistem Transportasi Usai Kecelakaan Kereta Api di Bekasi Timur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement