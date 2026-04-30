HOME NEWS NASIONAL

Bikin Gaduh, Menteri PPPA Minta Maaf soal Usul Pemindahan Gerbong Wanita

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |07:53 WIB
Bikin Gaduh, Menteri PPPA Minta Maaf soal Usul Pemindahan Gerbong Wanita
Menteri PPPA Arifah Fauzi (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait pemindahan gerbong khusus wanita ke tengah. Pernyataannya itu sempat menuai polemik di berbagai kalangan. 

Adapun pernyataan Arifah mengusulkan gerbong khusus wanita yang berada di depan dan belakang diperuntukkan bagi penumpang laki-laki. Pernyataan ini ia sampaikan seusai insiden tabrakan antara Kereta Api Argo Bromo dengan Commuter Line (KRL) di Stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 Appril 2026 malam dan mendapat respons negatif dari netizen.

"Terkait pernyataan saya pascainsiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat," kata Arifah yang dilihat di akun Instagram-nya, @arifah.fauzi.

"Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya," sambungnya.

Menurutnya, dalam situasi saat itu seharusnya yang menjadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak. Ia pun menegaskan keselamatan penumpang harus diutamakan.

KRL Bekasi-Cikarang Kembali Beroperasi Normal Pasca-Kecelakaan
KRL Bekasi-Cikarang Kembali Beroperasi Normal Pasca-Kecelakaan
Pasca-Kecelakaan, KRL Relasi Cikarang Diuji Coba di Stasiun Bekasi Timur
Pasca-Kecelakaan, KRL Relasi Cikarang Diuji Coba di Stasiun Bekasi Timur
Korban Meninggal Kecelakaan Kereta di Bekasi Bertambah Jadi 16 Orang
Korban Meninggal Kecelakaan Kereta di Bekasi Bertambah Jadi 16 Orang
Perjalanan KRL Dibatasi Sampai Stasiun Bekasi Pasca-Kecelakaan
Perjalanan KRL Dibatasi Sampai Stasiun Bekasi Pasca-Kecelakaan
Update! Korban Kecelakaan Kereta Bekasi 106 Orang, 15 Meninggal
Update! Korban Kecelakaan Kereta Bekasi 106 Orang, 15 Meninggal
Dudung hingga KDM Jenguk Korban Kecelakaan Kereta di RSUD Bekasi
Dudung hingga KDM Jenguk Korban Kecelakaan Kereta di RSUD Bekasi
