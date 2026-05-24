Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kecelakaan di Tol Paspro, Anggota DPR PKB Gus Hilman Lewati Masa Kritis

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |11:59 WIB
Kecelakaan di Tol Paspro, Anggota DPR PKB Gus Hilman Lewati Masa Kritis
Gus Hilman (Foto: Web Fraksi PKB)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hilman Mufidi atau yang akrab disapa Gus Hilman, telah melewati masa kritis usai mengalami kecelakaan di Tol Pasuruan–Probolinggo (Paspro) pada Sabtu 23 Mei 2026.

Kecelakaan tersebut melibatkan mobil Toyota Innova dengan sebuah kendaraan dump truck. Di dalam mobil Innova itu terdapat empat orang, termasuk Gus Hilman dan dua stafnya, yakni Alex Anwaruh dan Adinda Najwa. Kendaraan tersebut dikemudikan sopir bernama Mahrus Ali.

Dua staf Gus Hilman dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara Gus Hilman dan sopirnya selamat, namun masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

“Alhamdulillah (Gus Hilman) sudah melewati masa kritis. Kita doakan bersama ya,” kata anggota DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hardian Irfani, Minggu (24/6/2025).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu memastikan kondisi Gus Hilman kini berangsur membaik. Ia juga meminta doa untuk kesembuhan putra Ketua Fraksi PKB di DPR tersebut.

“Mohon doanya ya supaya Mas Hilman segera pulih dan sehat sehingga bisa segera aktif kembali bertugas melaksanakan amanah rakyat,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/337/3220407/dpr_ri-iT51_large.jpg
DPR Minta Prioritaskan Flyover Bekasi Pasca Kecelakaan Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/337/3219973/knkt-ktdu_large.jpg
KNKT Ungkap KA Argo Bromo Dapat Sinyal Hijau Sebelum Tabrak KRL di Bekasi, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/338/3219038/minyak_tumpah-F2HJ_large.jpg
Sejumlah Pemotor Jatuh Gegara Minyak Tumpah di Jalan Sudirman, 9 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218670/kecelakaan-Knxu_large.jpg
Lagi Ganti Ban, Truk Diseruduk Truk di Tol Dalam Kota Tewaskan 1 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218542/kecelakaan-ybDE_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Maut Terjadi di Tol Dalam Kota, Pengemudi Tewas Terjepit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/340/3217563/kecelakaan_beruntun-pDYg_large.jpg
Mobil Rombongan Turis Singapura Kecelakaan Beruntun di Bromo, 11 Orang Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement