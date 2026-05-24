Kecelakaan di Tol Paspro, Anggota DPR PKB Gus Hilman Lewati Masa Kritis

JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hilman Mufidi atau yang akrab disapa Gus Hilman, telah melewati masa kritis usai mengalami kecelakaan di Tol Pasuruan–Probolinggo (Paspro) pada Sabtu 23 Mei 2026.

Kecelakaan tersebut melibatkan mobil Toyota Innova dengan sebuah kendaraan dump truck. Di dalam mobil Innova itu terdapat empat orang, termasuk Gus Hilman dan dua stafnya, yakni Alex Anwaruh dan Adinda Najwa. Kendaraan tersebut dikemudikan sopir bernama Mahrus Ali.

Dua staf Gus Hilman dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara Gus Hilman dan sopirnya selamat, namun masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

“Alhamdulillah (Gus Hilman) sudah melewati masa kritis. Kita doakan bersama ya,” kata anggota DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hardian Irfani, Minggu (24/6/2025).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu memastikan kondisi Gus Hilman kini berangsur membaik. Ia juga meminta doa untuk kesembuhan putra Ketua Fraksi PKB di DPR tersebut.

“Mohon doanya ya supaya Mas Hilman segera pulih dan sehat sehingga bisa segera aktif kembali bertugas melaksanakan amanah rakyat,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.