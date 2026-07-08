Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Kapolri: Permudah Anak Sekolah-Masyarakat

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi tahap II di wilayah hukum Polda Riau, Rabu (8/7/2026). Pembangunan jembatan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Dan tentunya kita akan terus bekerja sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk terus memperhatikan konektivitas, khususnya kebutuhan bagi masyarakat-masyarakat di wilayah-wilayah di desa-desa," kata Sigit.

Menurut Sigit, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi bertujuan memudahkan aktivitas dan mobilitas masyarakat, termasuk anak-anak yang bersekolah. Diharapkan pembangunan tersebut dapat mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Anak-anak kita yang membutuhkan dibangunnya jembatan untuk mempermudah mereka agar bisa sekolah, kemudian juga mempermudah fasilitas dan jalur ekonomi, sehingga kita harapkan ini bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka semua," ujarnya.

Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan hingga saat ini telah dibangun 110 Jembatan Merah Putih Presisi di wilayah hukum Polda Riau yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Untuk skala nasional, Sigit menyebut sudah terdapat 807 Jembatan Merah Putih Presisi yang telah dibangun di berbagai daerah.