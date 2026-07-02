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Akui Belum Sempurna, Kapolri Janji Terima Semua Kritik dan Masukan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |04:05 WIB
Akui Belum Sempurna, Kapolri Janji Terima Semua Kritik dan Masukan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Dok Polri)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan ke depannya demi mewujudkan institusi yang diharapkan oleh masyarakat. Ia menyebut, Korps Bhayangkara masih terus melakukan penyempurnaan.

Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam sambutannya di depan Presiden Prabowo Subianto pada Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (1/7/2026).

"Sebagaimana peribahasa 'tidak ada gading yang tak retak', begitupun perjalanan pengabdian Polri yang belum sepenuhnya sempurna," kata Sigit.

Sebab itu, ia berjanji akan menerima seluruh kritik dan masukan dari berbagai pihak terhadap Polri. Sigit menyebut hal itu diperlukan agar Polri dapat berbenah dan bisa menjadi seperti yang diharapkan masyarakat.

"Kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan darma bakti kami demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat," ujar Sigit.

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