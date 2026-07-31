14 Kapolres Dimutasi, Berikut Daftar Lengkapnya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi terhadap jajaran Kapolres dan Kapolresta di berbagai wilayah Indonesia. Setidaknya ada 14 kepala satuan wilayah yang bergeser.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/1584/VII/KEP./2026 per tanggal 30 Juli 2026 yang ditandatangani As SDM Kapolri Bidang SDM Irjen Anwar atas nama Kapolri.

Sebagaimana termaktub dalam telegram itu, Kapolres Padang Pariaman (Polda Sumbar) akan dijabat AKBP Riyana Purwasari. Kemudian, Kapolres Asahan (Polda Sumut) nantinya dipegang AKBP Adi Dharma Pramudhita.

Lalu, Kapolres Ogan Komering Ulu Timur (Polda Sumsel) ke depannya ditempati oleh AKBP Lalu Hedwin Hanggara. Sedangkan Kapolres Musi Banyuasin (Polda Sumsel) dijabat oleh AKBP Adik Listiyono.

Selanjutnya, Kapolres Lubuk Linggau (Polda Sumsel) diisi AKBP Catur Erwin Setiawan. Kapolres Way Kanan (Polda Lampung) ditempati AKBP Ramadhona.

Untuk Kapolres Pesisir Barat (Polda Lampung) diduduki AKBP Rinto Haivan Simbolon. Kapolres Purworejo (Polda Jateng) bakal diemban AKBP Erma Rahayu Kusuma Ningrum.

Selanjutnya, Kapolres Sorong dijabat AKBP Praja Gandha Wiratama. Kapolres Tambrauw (Polda Papua Barat Daya) diisi oleh AKBP Eddwar Martua Pandjaitan.