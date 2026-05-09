Mutasi Polri: Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal Jabat Wakapolda NTT

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi jabatan perwira tinggi (Pati) di lingkungan Polri. Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal diangkat sebagai Wakapolda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Rahasia nomor ST/960/KEP.2026 yang ditandatangani AsSDM Kapolri Irjen Anwar tertanggal 7 Mei 2026.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon, Isir Sabtu (9/5/2026).

Dalam mutasi tersebut, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolda NTT. Ia menggantikan Brigjen Baskoro Tri Prabowo yang dimutasi dalam rangka pensiun.

Kapolri juga menunjuk Kombes I Made Agus Prasatya untuk mengisi posisi Dirgakkum Korlantas Polri. Ia sebelumnya menjabat Kabagrenmin Korlantas Polri.