Kapolri Angkat Bicara soal Rekomendasi Komisi Reformasi Polri Terkait Struktur Organisasi

JAKARTA - Kapolri Listyo Sigit Prabowo angkat bicara soal salah satu rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri terkait struktur organisasi di tingkat Mabes, Polda, Polres hingga Polsek.

Sigit mengungkapkan, Korps Bhayangkara sudah melakukan perbaikan tata kelola, baik di tingkat SDM maupun struktur organisasi.

"Saya kira itu menjadi bahan pembahasan, tapi bukan rekomendasi. Jadi rekomendasinya sudah ada, kita sudah membuat perbaikan dalam hal tata kelolanya, lengkap dari mulai SDM, kemudian struktur organisasi dan seterusnya," kata Sigit di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026).

Lebih lanjut, Sigit memastikan Polri bakal melakukan penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan yang ada. "Intinya, tentunya Polri akan menyesuaikan struktur sesuai dengan kebutuhan. Jadi perkembangan situasi yang ada tentunya juga menentukan struktur Polri ke depan seperti apa. Jadi ada hal yang kemudian kita rampingkan, namun juga ada hal yang harus kita kembangkan. Saya kira kita fleksibel dalam hal itu," ujar Sigit.

Sebelumnya, Sekretaris KPRP Ahmad Dofiri menyinggung soal istilah "Mabes kecil, Polda cukup, Polres besar, dan Polsek kuat". Hal itu terkait struktur organisasi di internal Polri sebagaimana dituangkan dalam rekomendasi komisi reformasi.