Mahfud Sebut Penyerahan Rekomendasi Reformasi Polri ke Prabowo Berlangsung Hangat

JAKARTA - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD mengungkap suasana pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka saat menyerahkan rekomendasi reformasi kepolisian.

Menurut Mahfud, diskusi penyerahan rekomendasi reformasi Polri tersebut berjalan hangat. Proses dialektika pun berjalan lancar dalam pertemuan tersebut.

"Diskusi yang paling hangat itu kemarin sore. Bahwa pertemuan itu sangat cair dan diskusinya berjalan sangat lancar," kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantor KPRP, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Menurut Mahfud, dokumen yang tebalnya sekira 3.000 halaman tersebut merupakan hasil kerja dari KPRP selama tiga bulan bekerja. Rekomendasi itu berisikan pujian maupun cercaan serta harapan dari masyarakat.