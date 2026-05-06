HOME NEWS NASIONAL

Ratusan Pelajar Bertemu Prabowo dan Dapat Suntikan Motivasi dari Seskab Teddy di Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |03:00 WIB
Ratusan Pelajar Bertemu Prabowo dan Dapat Suntikan Motivasi dari Seskab Teddy di Istana
Ratusan Pelajar Bertemu Prabowo dan Dapat Suntikan Motivasi dari Seskab Teddy di Istana
JAKARTA - Ratusan pelajar yang tergabung dalam Forum OSIS Jawa Barat (FOJB) berkesempatan merasakan langsung suasana pusat pemerintahan melalui program “Istana untuk Anak Sekolah” pada Selasa (5/5/2026).

Program ini menjadi ruang pembelajaran nyata bagi generasi muda untuk mengenal lebih dekat sistem pemerintahan sekaligus menelusuri jejak perjalanan bangsa.

Kegiatan diawali dengan pembekalan di Aula Hoegeng, di mana para siswa mendapatkan materi mengenai sistem pemerintahan serta motivasi langsung dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam suasana yang hangat dan interaktif, para pelajar tidak hanya diajak memahami struktur pemerintahan, tetapi juga didorong untuk berani bermimpi dan berkontribusi bagi bangsa.

“Tadi benar-benar seru banget ya, kayak nggak bisa dideskripsiin gitu. Tadi ada Bapak Teddy juga memberikan motivasi-motivasi bagi kita karena memang pelajar itu istilahnya dia masih merasa takut untuk ke garis finish-nya ya,” ujar Ketua Umum Forum OSIS Jawa Barat, Salsabila Nuria Muharam.

“Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Teddy karena hidup itu cuma sekali, buat itu lebih berarti, jadi jangan sia-siakan kesempatan, itu yang saya tadi dengarkan dari Bapak Teddy,”lanjutnya.

Momen istimewa turut mewarnai kegiatan tersebut ketika Seskab Teddy menerima sambungan telepon dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, Oryza, siswa dari SMA Negeri 2 Sukatani, Cikarang Utara, bahkan mendapatkan kesempatan untuk berbincang langsung dengan Kepala Negara, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka.

“Tadi sempat berbincang juga sama Bapak Presiden menanyakan jam berapa kita ke Istana Merdeka-nya? Lalu sempat bercanda, jangan lama-lama ya, soalnya saya mau ke sana," ujarnya.

"Terus tiba-tiba Pak Presiden bertanya ke Bapak Teddy, jam berapa memang Pak Teddy? Terus aku jawab jam setengah satu, sekitar jam setengah dua belasan lah. Terus kata Bapak, yaudah boleh nanti barengan aja sama saya masuk, jadi nanti ketemu gitu,” lanjutnya.

 

