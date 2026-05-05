Prabowo Diundang Hadiri KTT Ke-48 ASEAN di Filipina

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendapatkan undangan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada 7-8 Mei 2026. Tema besar dalam KTT ke-48 ini adalah 'Navigating Our Future Together'.

Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang mengatakan, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri agenda utama KTT termasuk ASEAN Plenary hingga Retreat Session dari para pemimpin negara yang hadir.

Selain itu, Yvonne mengatakan, fokus utama KTT ke-48 di Cebu kali ini adalah untuk merespons dampak konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) terhadap ketahanan energi Asia Tenggara.

"Presiden RI diundang hadir untuk mengikuti sejumlah agenda utama di KTT ini termasuk ASEAN Plenary dan Retreat Session. Fokus utama KTT adalah untuk merespons dampak konflik Iran-AS terhadap ketahanan energi dan pangan di Asia Tenggara," kata Yvonne dalam keterangannya, dikutip Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, selain agenda utama akan ada pertemuan antar para Menteri Luar Negeri (Menlu) hingga forum di sektor politik dan ekonomi.