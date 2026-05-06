Tragis, Tetangga Tusuk Nenek yang Sedang Gendong Cucu di Pondok Aren

JAKARTA - Seorang nenek berinisial YN (64) di Pondok Aren, Tangerang Selatan, ditusuk oleh tetangganya sehingga dilarikan ke rumah sakit. Pelaku penusukan adalah pria berinisial DKA.

Kapolsek Pondok Aren, Kompol Anne Rose Agrippina Putri menjelaskan peristiwa terjadi pada Minggu (3/5/2026) pukul 13.15 WIB. Korban ditusuk saat bermain bersama cucunya.

“Jadi pada saat korban mengasuh cucunya di halaman depan rumah, tiba-tiba pelaku menusuk pinggang paha sebelah kanan. Serangan diduga pelaku terhadap korban mengenai pinggul yang kebetulan korban sedang melintas sambil menggendong cucunya,” kata Anne dikutip Selasa (5/5/2026).

Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga sering diledek korban. Pelaku sakit hati kemudian meluapkan emosinya dengan menyerang korban.

“Menurut keterangan saksi bahwa diduga pelaku sering diledek oleh korban sehingga korban sakit hati, karena seringnya, akhirnya diduga pelaku menyerang dengan senjata tajam berupa pisau,” ujarnya.

Dia menambahkan, dari keterangan saksi, pelaku juga diduga mengalami gangguan jiwa. Akan tetapi, kata Anne, pihaknya masih melakukan pendalaman terkait informasi tersebut.

“Kami dalam proses penyidikan. Tapi indikasi memang ada gangguan jiwanya, berdasarkan saksi-saksi yang ada, tetangganya menyampaikan seperti itu," tuturnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

