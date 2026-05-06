Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Tetangga Tusuk Nenek yang Sedang Gendong Cucu di Pondok Aren

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |00:04 WIB
Tragis, Tetangga Tusuk Nenek yang Sedang Gendong Cucu di Pondok Aren
Tragis, Tetangga Tusuk Nenek yang Sedang Gendong Cucu di Pondok Aren (Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang nenek berinisial YN (64) di Pondok Aren, Tangerang Selatan, ditusuk oleh tetangganya sehingga dilarikan ke rumah sakit. Pelaku penusukan adalah pria berinisial DKA. 

Kapolsek Pondok Aren, Kompol Anne Rose Agrippina Putri menjelaskan peristiwa terjadi pada Minggu (3/5/2026) pukul 13.15 WIB. Korban ditusuk saat bermain bersama cucunya.

“Jadi pada saat korban mengasuh cucunya di halaman depan rumah, tiba-tiba pelaku menusuk pinggang paha sebelah kanan. Serangan diduga pelaku terhadap korban mengenai pinggul yang kebetulan korban sedang melintas sambil menggendong cucunya,” kata Anne dikutip Selasa (5/5/2026).

Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga sering diledek korban. Pelaku sakit hati kemudian meluapkan emosinya dengan menyerang korban.

“Menurut keterangan saksi bahwa diduga pelaku sering diledek oleh korban sehingga korban sakit hati, karena seringnya, akhirnya diduga pelaku menyerang dengan senjata tajam berupa pisau,” ujarnya.

Dia menambahkan, dari keterangan saksi, pelaku juga diduga mengalami gangguan jiwa. Akan tetapi, kata Anne, pihaknya masih melakukan pendalaman terkait informasi tersebut.

“Kami dalam proses penyidikan. Tapi indikasi memang ada gangguan jiwanya, berdasarkan saksi-saksi yang ada, tetangganya menyampaikan seperti itu," tuturnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/338/3203564/penusukan-WYTj_large.jpg
Debt Collector Penusuk Advokat di Tangerang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/338/3202207/polri-1r9o_large.jpg
Heboh Tragedi Berdarah di Duren Sawit, Brimob Polda Metro Turun Tangan Tangkap Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200450/penusukan-Xvbe_large.jpg
Cekcok Gara-Gara Rebutan Lahan Parkir di Blok M, Satu Orang Ditusuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193505/penganiayaan-v5Gx_large.jpg
Cekcok Pengendara di Kemang Jaksel Berujung Penusukan, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174953/penusukan-fPwr_large.jpg
Ini Tampang ODGJ yang Tusuk 4 Orang di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174909/penusukan-ucK0_large.jpg
ODGJ Ngamuk, 4 Orang Ditusuk Karambit di Cilandak Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement