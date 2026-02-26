Diduga Korban Bullying, Siswa SMA Ini Nekat Tusuk Teman Sekelas

TENGGARONG – Seorang pelajar SMA di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), diduga melakukan penikaman terhadap teman sekelasnya di dalam ruang kelas, Rabu (25/2/2026) sekitar pukul 09.40 WITA.

Polisi menyebut insiden ini diduga dipicu tekanan psikologis akibat perundungan (bullying) yang disebut telah berlangsung cukup lama.

Peristiwa tersebut terjadi di salah satu SMA di wilayah Loa Kulu. Berdasarkan keterangan kepolisian, pelaku masuk ke ruang kelas dan melihat korban dalam kondisi tertidur. Setelah membangunkan korban, pelaku diduga langsung melakukan penikaman ke arah kaki kiri korban sebanyak kurang lebih lima kali menggunakan pisau.

Usai kejadian, pelaku melarikan diri ke depan kelas lainnya. Korban mengalami luka dan segera mendapatkan penanganan medis.