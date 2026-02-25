Banjir Terjang Jateng dan Jatim, 1 Orang Tewas

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum laporan kejadian bencana di Tanah Air untuk periode 23-24 Februari 2026. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir, peristiwa banjir masih mendominasi laporan yang masuk dari sejumlah daerah.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan banjir terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan dampak yang cukup signifikan.

“Di Jawa Tengah, banjir melanda wilayah Kabupaten Sukoharjo akibat hujan berintensitas tinggi yang berlangsung cukup lama. Luapan air merendam tiga kecamatan, yakni Polokarto, Mojolaban, dan Grogol, yang mengakibatkan satu warga penderita stroke meninggal dunia setelah dievakuasi ke rumah sakit,” ungkap Aam, sapaan Abdul Muhari, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/2/2026).

Hingga saat ini, Aam melaporkan sebanyak 13 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke Desa Bakalan dan Tanggul Dukuh Klatak. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi tenda pengungsi tambahan di Tanggul Jatiteken.

“Tercatat sebanyak 46 rumah dan tujuh akses jalan terdampak, sementara tim gabungan BPBD terus melakukan asesmen cepat serta distribusi kebutuhan dasar di lokasi,” ujarnya.

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Wonogiri. Aam mengatakan banjir ini dipicu oleh hujan lebat yang menyebabkan jebolnya pagar pembatas sungai di Desa Purworejo. Air yang meluap dengan cepat menggenangi permukiman dan berdampak pada 17 unit rumah. Dalam penanganan darurat tersebut, BPBD Wonogiri bersama tim SAR mengevakuasi delapan warga ke lokasi aman, sementara pihak PLN melakukan pemadaman listrik sementara guna mencegah risiko sengatan listrik.