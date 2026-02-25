Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Terjang Jateng dan Jatim, 1 Orang Tewas

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |03:02 WIB
Banjir Terjang Jateng dan Jatim, 1 Orang Tewas
Banjir terjang Jateng dan Jatim (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum laporan kejadian bencana di Tanah Air untuk periode 23-24 Februari 2026. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir, peristiwa banjir masih mendominasi laporan yang masuk dari sejumlah daerah.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan banjir terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan dampak yang cukup signifikan.

“Di Jawa Tengah, banjir melanda wilayah Kabupaten Sukoharjo akibat hujan berintensitas tinggi yang berlangsung cukup lama. Luapan air merendam tiga kecamatan, yakni Polokarto, Mojolaban, dan Grogol, yang mengakibatkan satu warga penderita stroke meninggal dunia setelah dievakuasi ke rumah sakit,” ungkap Aam, sapaan Abdul Muhari, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/2/2026).

Hingga saat ini, Aam melaporkan sebanyak 13 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke Desa Bakalan dan Tanggul Dukuh Klatak. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi tenda pengungsi tambahan di Tanggul Jatiteken. 
“Tercatat sebanyak 46 rumah dan tujuh akses jalan terdampak, sementara tim gabungan BPBD terus melakukan asesmen cepat serta distribusi kebutuhan dasar di lokasi,” ujarnya.

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Wonogiri. Aam mengatakan banjir ini dipicu oleh hujan lebat yang menyebabkan jebolnya pagar pembatas sungai di Desa Purworejo. Air yang meluap dengan cepat menggenangi permukiman dan berdampak pada 17 unit rumah. Dalam penanganan darurat tersebut, BPBD Wonogiri bersama tim SAR mengevakuasi delapan warga ke lokasi aman, sementara pihak PLN melakukan pemadaman listrik sementara guna mencegah risiko sengatan listrik.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/340/3203235/banjir_di_ntb-2GMQ_large.jpg
Banjir Terjang Lombok Barat dan Bima NTB, 1.500 Warga Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202887/bencana_sumatera-T31C_large.jpg
Hasil Riset: Banjir Sumatera Dipicu Cuaca Ekstrem Lampaui Standar Mitigasi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202774/banjir-dCE7_large.jpg
80 RT di Jakarta Masih Tergenang Banjir Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202659/banjir-cOlm_large.jpg
Pasar Cipulir Banjir, Pedagang Menjerit Omzet Turun Drastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202612/banjir-kWnb_large.jpg
Turap Jebol, Banjir Hampir Semeter Rendam Pesanggrahan Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202602/banjir-F0Or_large.jpg
Jakarta Hujan Deras, 61 RT dan 6 Ruas Jalan Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement