Turap Jebol, Banjir Hampir Semeter Rendam Pesanggrahan Jaksel

JAKARTA – Jalan Swadarma Raya, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, terendam banjir pada Jumat (20/2/2026) pagi. Genangan terjadi setelah tembok pembatas saluran air atau turap di ruas jalan tersebut jebol akibat derasnya aliran air.

Kondisi ini membuat ruas jalan penghubung Kecamatan Kembangan dan Pesanggrahan itu terendam banjir hingga 80 cm.

“Saya dapat informasi dari tim SDA ada tembok pembatas air yang di tengah ini jebol sehingga jalan tergenang air mencapai 80 cm,” ujar Anggota FKDM Swadarma, Surono, Jumat.

Saking tingginya air, warga pun berinisiatif menutup ruas jalan tersebut. Akibatnya, akses jalan untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan.

“Tidak bisa dilewati sama sekali karena ditutup sama warga,” tambahnya.

Warga juga mengarahkan kendaraan yang masih berdatangan ke ruas jalan itu untuk menggunakan jalur alternatif. Sementara tim SDA telah berada di lokasi untuk mengerahkan pompa statis guna menurunkan debit air dan mempercepat surutnya genangan.

(Arief Setyadi )

