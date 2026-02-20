Jakarta Hujan Deras, 61 RT dan 6 Ruas Jalan Banjir

JAKARTA – Sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir setelah hujan deras mengguyur sejak pagi, Jumat (20/2/2026). Berdasarkan data pukul 07.00 WIB, BPBD DKI Jakarta mencatat terdapat 61 RT dan 6 ruas jalan tergenang.

“BPBD mencatat saat ini terdapat 61 RT dan 6 ruas jalan tergenang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan.

Yohan menyebutkan pihaknya akan melakukan penanganan genangan yang masih ada serta memantau perkembangannya. BPBD DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan sejumlah dinas terkait dalam upaya penanggulangan banjir.

“BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, serta Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama para lurah dan camat setempat, serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat,” ujar Yohan.

Berikut sebaran wilayah terdampak akibat hujan deras: