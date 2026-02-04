Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terobos Banjir di Jalan DI Pandjaitan Jaktim, Puluhan Motor Mogok

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |15:12 WIB
Terobos Banjir di Jalan DI Pandjaitan Jaktim, Puluhan Motor Mogok
Terobos Banjir di Jalan DI Pandjaitan Jaktim, Puluhan Motor Mogok (iNews)
A
A
A

JAKARTA - Hujan mengguyur kawasan Jakarta Timur pada Rabu (4/2/2026) siang hingga membuat Jalan DI Pandjaitan terendam banjir. Puluhan motor yang nekat menerobos banjir pun mogok.

1. Motor Mogok

Berdasarkan pantauan Okezone, genangan air terlihat setinggi paha orang dewasa di Jalan DI Pandjaitan, Jakarta Timur. Puluhan motor yang enggan menunggu genangan surut ataupun tak mau berputar balik nekat menerobos jalanan.

Alhasil, para pengendara itu harus merelakan sepeda motornya mogok. Mereka lantas mendorong kendaraannya untuk menjauh dari genangan air. Usai itu, mereka berniat menyalakan motornya kembali. Hanya saja, mesin motor tak kunjung menyala.

Ada pula sejumlah pengendara yang mengutak-atik motornya agar bisa dihidupkan kembali. Ada juga sejumlah pengendara berencana mendorong kendaraannya sampai ke bengkel. 

Salah satu pemotor, Dimas mengatakan, dia berencana ke Pondok Kopi. Namun, ia tak menyangka air menggenangi Jalan DI Pandjaitan. 

