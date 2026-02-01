Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Aksi Heroik Taruna Akpol Selamatkan Remaja Hanyut di Sungai Tamiang Aceh

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |14:27 WIB
Aksi Heroik Taruna Akpol Selamatkan Remaja Hanyut di Sungai Tamiang Aceh
Aksi heroik Taruna Akpol selamatkan remaja hanyut di Sungai Tamiang, Aceh (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Seorang remaja, Haikal (15) hanyut di Sungai Tamiang, Aceh Tamiang, Aceh berhasil diselamatkan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) pada Jumat, 30 Januari 2026. Aksi penyelamatan berlangsung dramatis di lokasi terdampak banjir daerah Aceh Tamiang.

Danyon Taruna TK 3 Akpol AKBP Evon Fitrianto menceritakan, awalnya para Taruna Akpol akan melaksanakan trauma healing dan bakti sosial terhadap korban banjir di Masjid Al-Ikhsan Kuala Simpang, Aceh Tamiang sekira pukul 16.45 WIB.

Begitu sampai di lokasi, sambung Evon, para Taruna Akpol mendengar suara teriakan masyarakat yang meminta tolong. Ternyata, ada seorang anak bernama Haikal hanyut sejauh 20 meter di Sungai Kuala Simpang.

“Dengan sigap, Taruna Akademi Kepolisian mengevakuasi korban ke daratan untuk memberi pertolongan pertama hingga si korban berhasil memuntahkan air cokelat Sungai Tamiang yang tertelan. Korban katanya kepeleset lagi main,” kata Evon saat dihubungi Minggu (1/2/2026). 

Sebanyak tujuh Taruna Akpol yang berjibaku menyelamatkan remaja tersebut yakni Brigadir Kepala Taruna Muhammad Fahir; Brigadir Kepala Taruna Jason Moreno Nanggal Hutagalung; Brigadir Kepala Taruna Davindra Nur Oktafansyah; Brigadir Kepala Taruna Tribrata Putra Sambo; Brigadir Kepala Taruna Muhammad Raihan Aprilianto; Brigadir Kepala Taruna Dino Surya Wijaya; dan Brigadir Kepala Taruna Boni Arga Sihombing.

Evon menjelaskan para taruna dengan cepat menggunakan mobil menuju Posko Medis Biddokes Polda Aceh. Saat di perjalanan, lanjut dia, Haikal kembali muntah-muntah dua kali di dalam mobil.

“Beberapa kali Haikal hampir tidak sadarkan diri kembali, namun Taruna Akademi Kepolisian berusaha untuk menjaga saudara Haikal tetap sadar,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198878/banjir-cuAx_large.jpg
BPBD Pastikan Seluruh Titik Banjir di Jakarta Surut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/338/3198816/banjir-Qix3_large.jpg
Duh! 5 RT di Jakarta Masih Tergenang Banjir hingga Sabtu Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198479/banjir-iEud_large.jpg
Sempat Surut, Banjir di Bidara Cina Jaktim Rendam Permukiman Setinggi 2 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198447/banjir-CnUj_large.jpg
39 RT dan 3 Ruas Jalan di Jakarta Masih Terendam Banjir, Berikut Lokasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/338/3198342/banjir-SCb8_large.jpg
52 RT di Jakarta Terendam Banjir Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198320/polri-hxFG_large.jpg
Polri Terjunkan 283 Taruna Akpol Bantu Pemulihan Pascabanjir Aceh Tamiang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement