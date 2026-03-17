Bareskrim Gerebek Warung Nasi Goreng, 4 Pengedar Uang Palsu untuk Lebaran Ditangkap

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |17:52 WIB
4 Pengedar Uang Palsu untuk Lebaran Ditangkap/ilustrasi
JAKARTA - Bareskrim Polri membongkar kasus dugaan peredaran uang palsu yang beroperasi di wilayah Jawa Barat. Pelaku memanfaatkan momen Lebaran untuk melancarkan aksi jahatnya.

Dalam kasus ini, polisi menggerebek sebuah warung nasi goreng di kawasan Plered, Purwakarta. Petugas menangkap empat orang terduga pelaku berinisial AS, K, AK yang berperan sebagai perantara, serta DNA yang diduga sebagai pembuat uang palsu dari lokasi.

"Kelompok ini sudah lama beroperasi dan terkoneksi dengan kelompok pembuat uang palsu yang baru diamankan di Polres Klaten," kata Kasat Resmob Bareskrim Polri Kombes Arsya Khadafi, kepada awak media, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Arsya menjelaskan, dari tangan para pelaku, polisi menemukan barang bukti awal berupa tujuh lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan seri tahun produksi 2016.

Berdasarkan hasil pengembangan, tim kemudian melakukan penggerebekan lanjutan di sebuah rumah di Perumahan Griya Ciwangi, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Purwakarta.

"Di lokasi ini, polisi menemukan sejumlah alat produksi uang palsu dalam jumlah besar," ujarnya.

Barang bukti yang diamankan antara lain mesin printer, satu set komputer, alat timbang uang, ribuan lembar kertas dupon sebagai bahan baku, mesin pencetak ultraviolet, oven pengering warna, alat press, hingga pewarna dan alat pemotong uang palsu. Selain itu, petugas juga menyita uang palsu yang sudah siap edar.

 

