Halal Bihalal Pasbata, Gubernur Jateng Tegaskan Gotong Royong Adalah Kekuatan!

SOLO - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadiri acara halal bihalal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jawa Tengah yang merupakan relawan Prabowo Subianto di Solo, Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung hangat dan kebersamaan ini menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas pemerintah dan masyarakat.

Luthfi mengatakan, semangat gotong royong merupakan kekuatan utama dalam membangun Jawa Tengah. Halal bihalal ini bukan hanya sekadar tradisi setelah Idul Fitri, melainkan ruang strategis untuk menyatukan langkah, memperkuat kolaborasi, serta menjaga solidaritas dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Gotong royong adalah kekuatan kita,” ujar Luthfi, Rabu (29/4/2026).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Pasbata, Sri Kuntoro Budianto, mengatakan, kehadiran relawan di Solo merupakan bentuk upaya menyatukan tekad dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran. Ia menegaskan, kejujuran merupakan prinsip utama yang harus dipegang setiap anggota Pasbata.

“Kita menyatukan tekad untuk membela pemimpin kita dengan cara-cara yang benar. Kebenaran dan kejujuran itu utama, tidak boleh dibiarkan ada hoaks. Jika menjumpai informasi yang tidak benar, tidak perlu kita balas dengan komentar negatif, cukup adukan ke pihak berwenang agar diproses,” ujar Kuntoro.