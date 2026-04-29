Momen Prabowo Nyanyi Lagu Nasional Bareng Siswa SMA Cilacap

CILACAP - Suasana riuh dan penuh semangat menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto, saat mengunjungi SMA Negeri 1 Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/4/2026). Dalam kunjunganya, Prabowo tidak hanya memberikan motivasi, namun menunjukkan kedekatannya dengan para siswa melalui momen bernyanyi lagu nasional bersama.

Di hadapan ratusan siswa dan guru, Prabowo menyampaikan kekagumannya pada sejarah SMAN 1 Cilacap yang merupakan salah satu sekolah tertua di daerah tersebut, yang berdiri sejak 17 Agustus 1959.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan di seluruh Indonesia. Ia memaparkan rencana perbaikan sekolah secara masif.

"Tahun depan saya, saya akan usahakan keras minimal 100.000 tambahan sekolah. Jadi, saya perhitungkan akhir 2028 semua sekolah di Indonesia sudah akan kita perbaiki," ujar Prabowo yang disambut tepuk tangan meriah.

Momen menarik terjadi ketika Prabowo meminta sebuah "hadiah" khusus dari para siswa. Bukan berupa barang, Prabowo meminta para siswa untuk menyanyikan lagu kebangsaan sebagai bentuk rasa cinta tanah air.

"Saya minta hadiah dari kalian, boleh? Saya minta kalian nyanyi lagu-lagu kebangsaan untuk saya," pintanya.

Prabowo kemudian meminta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, untuk memimpin paduan suara dadakan tersebut.