Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bocoran Isi Pertemuan 1 Jam Prabowo dan JK di Istana Merdeka

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |16:33 WIB
Bocoran Isi Pertemuan 1 Jam Prabowo dan JK di Istana Merdeka
Bocoran Isi Pertemuan 1 Jam Prabowo dan JK di Istana Merdeka
A
A
A

JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Pertemuan itu berlangsung sekitar satu jam mulai pukul 14.30 hingga 15.26 WIB.

Dalam pertemuan tersebut, JK didampingi putranya, Solihin Kalla yang juga CEO Kalla Group. Sementara, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Setelah pertemuan, JK mengungkapkan kesiapan membangun tambahan pembangkit listrik berkapasitas 2.000 megawatt (MW) guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen yang dicanangkan Prabowo.

"Kita siap untuk, kita sudah membangun 1.500 Mega PLTA, ini kita siap membangun lagi 2.000 Mega termasuk juga PLTG," kata JK kepada awak media usai pertemuan.

Menurut JK, kebutuhan energi akan meningkat seiring target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi dalam beberapa tahun mendatang.

"Karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6 persen sampai 8 persen itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu kita akan sulit untuk meningkatkan itu," ujarnya.

JK menyampaikan Prabowo mendukung percepatan pembangunan proyek-proyek energi nasional. Salah satunya mengenai energi hijau sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi.

"Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional khususnya green energy untuk menjadi bagian daripada pembangunan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sampai disampaikan oleh Bapak Presiden sampai 8 persen," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/337/3223957/prabowo_subianto-ejYp_large.jpg
Ditemani Putranya, Jusuf Kalla Temui Prabowo di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/337/3223928/prabowo-nYH1_large.jpg
Presiden Prabowo Bakal Bertemu Jusuf Kalla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223446/prabowo-4sCo_large.jpg
Prabowo Minta Maaf Terlambat Terima Surat Kepercayaan Dubes Negara Sahabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223336/said_iqbal-bD8z_large.jpg
Ini Alasan Said Iqbal Mau Jadi Penasihat Khusus Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223329/prabowo-h8Z5_large.jpg
Presiden Prabowo Terima 8 Duta Besar Negara Sahabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223264/prabowo-LbMt_large.jpg
Prabowo Akan Terima Surat Kepercayaan Dubes Negara Sahabat Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement