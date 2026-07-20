Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo Evaluasi Kinerja Jelang 2 Tahun Pemerintahan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026) sore. Prabowo mengatakan, Sidang Kabinet Paripurna ini menjadi evaluasi kinerja kabinet yang dipimpinnya menjelang dua tahun pemerintahan.

Prabowo mengatakan, hari ini sengaja menggelar Sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun 2026 menjelang 17 Agustus 2026.

“Sudah secara tradisi Presiden Republik Indonesia menyampaikan sambutan beberapa hari sebelum 17 Agustus untuk menyampaikan kepada seluruh bangsa dan negara apa yang sudah dikerjakan selama 1 tahun kerja itu,” kata Prabowo mengawali sambutannya.

Prabowo pun mengatakan kurang dari tiga bulan lagi pemerintahan yang dipimpinnya akan berjalan selama dua tahun sejak dirinya dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024.

“Ini juga adalah kurang 3 bulan kita menjalankan mandat dari rakyat di tahap tahun kedua. Tanpa terasa, waktu berjalan sangat cepat,” ujarnya.