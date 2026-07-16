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Momen Gembira Siswa Disabilitas Wujudkan Mimpi Kunjungi Istana Kepresidenan

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |13:26 WIB
Momen Gembira Siswa Disabilitas Wujudkan Mimpi Kunjungi Istana Kepresidenan
Siswa disabilitas ke Istana Kepresidenan (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA – Senyum dan rasa antusias terpancar dari wajah para siswa sekolah luar biasa (SLB) saat melangkahkan kaki ke Istana Kepresidenan Jakarta. Melalui program “Istana untuk Anak Sekolah” yang berlangsung pada Kamis (16/7/2026), mereka menyusuri ruang-ruang bersejarah dan mengenal lebih dekat simbol negara.

Kehadiran para siswa disabilitas menjadi wujud komitmen dalam menghadirkan Istana yang inklusif dan terbuka bagi seluruh anak Indonesia. Bagi Alwin Haris, siswa SLB D-D1 YPAC Jakarta, kunjungan tersebut membawa kebahagiaan tersendiri.

“Saya merasa senang karena saya bisa berkunjung ke Istana Negara ini, karena ini baru pertama kalinya saya mengikuti acara Istana untuk anak sekolah,” katanya.

Semangat yang sama juga ditunjukkan Rafi Syafar, siswa tunagrahita yang bersekolah di SLB Negeri 11 Jakarta. Keterbatasannya tidak menyurutkan semangat Rafi dalam meraih tiga medali emas cabang renang di Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas). Usai berkeliling Istana, Rafi mengaku senang dapat melihat langsung ruang-ruang penting di Istana.

“Senang banget lihat yang di sini. Lihat tempat pertemuan (dengan) negara lain, ruang presiden,” ungkapnya.

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