Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Perintahkan Evaluasi Total Program MBG dan Tertibkan SPPG Nakal!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |04:10 WIB
Prabowo Perintahkan Evaluasi Total Program MBG dan Tertibkan SPPG Nakal!
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta para Direktur Utama BUMN strategis di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026).

Rapat ini secara khusus membahas salah satunya langkah penguatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk penertiban praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nakal.

"Terkait Program MBG, Presiden Prabowo meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk merespons berbagai laporan yang masuk terkait praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai ketentuan," tulis keterangan Sekretariat Kabinet lewat akun media sosial Instagram resminya.

Di akhir rapat, Presiden Prabowo dengan tegas menekankan bahwa setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. 

"Tidak boleh ada pelaksanaan yang melenceng dari tujuan maupun pihak-pihak yang memanfaatkan program untuk kepentingan di luar amanat pemerintah," tulis keterangan tersebut.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
SPPG Prabowo Subianto MBG
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230359//presiden_prabowo-Z7WI_large.jpeg
Prabowo Groundbreaking Blok Gas Masela Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230322//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-d2K7_large.jpg
Kejagung Bantah Penghentian Pendataan MBG Terkait Perkara Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230284//prabowo_subianto-DAmj_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Menteri hingga Dirut BUMN Bahas Kopdes Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230273//prabowo_subianto-feuE_large.jpg
Prabowo Segera Resmikan Ladang Gas Raksasa Blok Masela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230264//prabowo-m2tz_large.jpg
Isi Pembicaraan Prabowo dengan Jaksa Agung di Istana, Salah Satunya Kasus Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230261//prabowo-fsMF_large.jpg
Luhut Menghadap Prabowo Selama 3 Jam di Hambalang, Ini yang Dibahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement