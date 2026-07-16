Prabowo Perintahkan Evaluasi Total Program MBG dan Tertibkan SPPG Nakal!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta para Direktur Utama BUMN strategis di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026).

Rapat ini secara khusus membahas salah satunya langkah penguatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk penertiban praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nakal.

"Terkait Program MBG, Presiden Prabowo meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk merespons berbagai laporan yang masuk terkait praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai ketentuan," tulis keterangan Sekretariat Kabinet lewat akun media sosial Instagram resminya.

Di akhir rapat, Presiden Prabowo dengan tegas menekankan bahwa setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.

"Tidak boleh ada pelaksanaan yang melenceng dari tujuan maupun pihak-pihak yang memanfaatkan program untuk kepentingan di luar amanat pemerintah," tulis keterangan tersebut.