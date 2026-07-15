Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Alasan Rahmat Rampok dan Bunuh Ojol di Tangerang, Polisi: Dipaksa Nikah Sama Orangtua!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |07:47 WIB
Alasan Rahmat Rampok dan Bunuh Ojol di Tangerang, Polisi: Dipaksa Nikah Sama Orangtua!
Pelaku Pembunuhan Ojol Ditangkap/ist
A
A
A

TANGERANG - Polisi menangkap Rahmat Dimas (RD), pelaku yang membunuh dan merampas motor milik driver ojek online berinisial ATP di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi mengungkap alasan Dimas melakukan aksi keji tersebut.

"Motif pelaku yang bersangkutan ini pada saat kita lakukan interogasi, yang bersangkutan mengaku bahwa sedang memiliki tekanan di dalam kehidupannya terkait dipaksa oleh orang tuanya untuk segera menikah," kata Kanit V Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Arief Ryzki Wicaksana dikutip Rabu (15/7/2026).

Kepada polisi, pelaku beralasan membawa pisau dengan niat untuk mengakhiri hidupnya. Namun, lanjut Arief, saat pelaku melintas di lokasi, ia melihat korban tengah tertidur hingga muncul niat melakukan pencurian.

“Cuman pada perjalanan dia melihat ada seseorang yang sedang tertidur, yaitu korban, dan di mana di sebelahnya itu ada motor yang tidak terjaga, yang bersangkutan ini ingin mencuri motor tersebut," ujar dia.

"Setelah melihat korban itu sedang tertidur lelap, yang pelaku ini mencoba merogoh kantong korban untuk mengambil kunci, kunci motor. Pada saat pelaku mengambil kunci motor, merogoh kantong korban, korban ini bangun dan melakukan perlawanan sehingga pelaku menusukkan pisau tersebut ke badan korban," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/338/3230011/viral-xeLE_large.jpg
Kronologi Driver Ojol Tewas Dibunuh saat Tidur di Pangkalan, Honda PCX dan Ponsel Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/340/3229616/viral-e6y8_large.jpg
Tragis! Safitri Tewas Mengenaskan dengan Mulut Disumpal Handuk, Jasadnya Nyaris Membusuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/340/3222664/penjara-weSr_large.jpg
Cekcok Antrean Solar Berujung Maut di Palembang, 2 Pelaku Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/338/3222180/mayat-ReEk_large.jpg
WN Korea di Bekasi Dihabisi Eks Istri, Sewa Pembunuh Bayaran Rp139 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/340/3221460/viral-kUmn_large.jpg
Wanita Cantik Dibunuh Mantan Pacar, Jasadnya Dibakar dan Dibuang ke Sungai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219178/tni-yihA_large.jpg
Kasus Pembunuhan Kacab Bank, 3 Anggota Kopassus Dituntut 4 Hingga 12 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement