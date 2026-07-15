Alasan Rahmat Rampok dan Bunuh Ojol di Tangerang, Polisi: Dipaksa Nikah Sama Orangtua!

TANGERANG - Polisi menangkap Rahmat Dimas (RD), pelaku yang membunuh dan merampas motor milik driver ojek online berinisial ATP di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi mengungkap alasan Dimas melakukan aksi keji tersebut.

"Motif pelaku yang bersangkutan ini pada saat kita lakukan interogasi, yang bersangkutan mengaku bahwa sedang memiliki tekanan di dalam kehidupannya terkait dipaksa oleh orang tuanya untuk segera menikah," kata Kanit V Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Arief Ryzki Wicaksana dikutip Rabu (15/7/2026).

Kepada polisi, pelaku beralasan membawa pisau dengan niat untuk mengakhiri hidupnya. Namun, lanjut Arief, saat pelaku melintas di lokasi, ia melihat korban tengah tertidur hingga muncul niat melakukan pencurian.

“Cuman pada perjalanan dia melihat ada seseorang yang sedang tertidur, yaitu korban, dan di mana di sebelahnya itu ada motor yang tidak terjaga, yang bersangkutan ini ingin mencuri motor tersebut," ujar dia.

"Setelah melihat korban itu sedang tertidur lelap, yang pelaku ini mencoba merogoh kantong korban untuk mengambil kunci, kunci motor. Pada saat pelaku mengambil kunci motor, merogoh kantong korban, korban ini bangun dan melakukan perlawanan sehingga pelaku menusukkan pisau tersebut ke badan korban," pungkasnya.