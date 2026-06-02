WN Korea di Bekasi Dihabisi Eks Istri, Sewa Pembunuh Bayaran Rp139 Juta

BEKASI — Polisi mengungkap dugaan motif di balik kasus pembunuhan berencana yang menewaskan warga negara (WN) Korea Selatan berinisial BS di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penyidik menduga aksi tersebut dipicu konflik berkepanjangan antara korban dan mantan istrinya, SJ, yang kini telah ditetapkan tersangka.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni, mengatakan hasil penyidikan menunjukkan adanya persoalan lama yang belum terselesaikan antara korban dan tersangka SJ. Konflik tersebut disebut berkaitan dengan masalah rumah tangga, pembagian harta, hingga nafkah anak.

“Dari hasil pemeriksaan, tersangka SJ diduga memiliki rasa sakit hati terhadap korban karena konflik yang telah berlangsung cukup lama,” kata Sumarni dalam konferensi pers, Selasa (2/6/2026).

Selain faktor emosional, penyidik juga mendalami dugaan adanya motif ekonomi dalam kasus tersebut. Polisi menemukan fakta bahwa SJ diduga memberikan uang secara bertahap kepada tersangka HW dengan total mencapai Rp139 juta.

Dana tersebut diduga digunakan sebagai imbalan untuk menjalankan rencana pembunuhan terhadap korban. “Penyidik menemukan adanya pemberian uang yang dilakukan secara bertahap kepada tersangka HW untuk melaksanakan aksi tersebut,” ujarnya.