Momen Prabowo Santap Menu MBG Bersama Siswa SMPN 111 Jakarta

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto ikut makan bersama siswa-siswi saat peninjauan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 111 Jakarta, pada Selasa (2/6/2026).

Kedatangan Prabowo disambut antusias oleh para siswa yang telah menunggu di lingkungan sekolah. Sorak-sorai dan sapaan hangat dari para siswa mengiringi langkah Kepala Negara saat memasuki area sekolah.

Para siswa tampak bersemangat menyambut kehadiran Kepala Negara yang membalas sambutan tersebut dengan senyum dan lambaian tangan.

Dalam peninjauan tersebut, Prabowo memasuki sejumlah ruang kelas untuk melihat secara langsung pelaksanaan program MBG.

Di dalam kelas, para siswa tengah menikmati hidangan makan bergizi yang disediakan melalui program tersebut. Di salah satu kelas, Kepala Negara juga turut makan bersama dengan para siswa.