Prabowo Kirim Bantuan Lewat Udara ke Palestina, Seskab Teddy: Tidak Semua Negara Mampu!

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |13:15 WIB
Presiden Prabwo dan Seskab Teddy
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berperan aktif untuk membantu masyarakat Palestina. Salah satunya melalui pengiriman bantuan logistik lewat udara yang tidak semua negara bisa melakukannya.

Peran aktif Presiden Prabowo ini dibagikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya lewat akun media sosial Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet.

"Presiden Prabowo betul-betul berperan aktif di Palestina. Apa buktinya? Satu, kita ada drop-off logistik dari udara, sudah beberapa kali. Tidak semua negara bisa, kenapa? Itu harus ada diplomasi dengan negara-negara yang wilayah udaranya dilewati oleh pesawat," ungkap Seskab Teddy, dikutip Selasa (2/6/2026).

Seskab Teddy juga mengungkapkan bahwa Indonesia juga mengirimkan kapal rumah sakit untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Palestina yang terdampak konflik. "Kemudian yang kedua, kita kirim kapal rumah sakit ke Palestina," ujarnya.

Namun tidak hanya itu, Seskab Teddy juga mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia memberikan fasilitas untuk menyekolahkan anak-anak Palestina di sejumlah Universitas di Indonesia. Bahkan, sudah ada 100 anak-anak Palestina yang sudah sekolah di Indonesia.

"Kemudian yang ketiga, kita menyekolahkan anak-anak Palestina di Universitas di Indonesia, sekarang mungkin sudah sampai 100 orang yang sudah sekolah di sini, dan lain sebagainya," katanya.

 

7 Hasil Diplomasi Prabowo 1,5 Tahun, RI Masuk BRICS hingga Investasi Rp2.430 Triliun
Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata, Prabowo: Mari Kita Jujur Kepada Diri Sendiri  
Seskab Teddy Ungkap Hasil Diplomasi Prabowo, BRICS hingga Investasi Rp2.430 Triliun
Kick Balik Dino Patti Djalal, Seskab Teddy: Kelebihan Biaya ke Luar Negeri Ditanggung Prabowo
Prabowo Sebut Koperasi Kekuatan Baru Transformasi Ekonomi Pancasila
Bertemu Wakil PM Qatar, Presiden Prabowo Perkuat Kerja Sama Bilateral
