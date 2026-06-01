Bertemu Wakil PM Qatar, Presiden Prabowo Perkuat Kerja Sama Bilateral

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |18:18 WIB
Bertemu Wakil PM Qatar, Presiden Prabowo Perkuat Kerja Sama Bilateral
Presiden Prabowo Subianto bertemu Wakil PM Qatar Sheikh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani (Foto: Biro Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (1/6/2026).

Dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, kedatangan Sheikh Saoud disambut langsung oleh Presiden Prabowo dalam suasana hangat dan penuh persahabatan. Pertemuan berlangsung sebagai forum untuk memperkuat komunikasi dan hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara.

Dalam pertemuan itu, Sheikh Saoud menyampaikan pesan khusus dari Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, kepada Presiden Prabowo.

Presiden menyambut baik pesan dan perhatian yang disampaikan Emir Qatar serta menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mempererat hubungan bilateral dengan Qatar. Kedua pemimpin membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan tindak lanjut kerja sama kedua negara di berbagai sektor.

Sebelumnya pada April 2025 lalu, Presiden Prabowo dan Emir Qatar menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang bertajuk “Memorandum Saling Pengertian tentang Dialog Strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar.”

Dialog strategis ini bertujuan mendorong kerja sama yang lebih intensif di berbagai bidang strategis, di antaranya politik dalam isu internasional dan regional, pertahanan dan keamanan, kontra-terorisme, ekonomi khususnya perdagangan dan investasi, pertukaran budaya, dan penguatan hubungan antarmasyarakat.

Selain itu, pertemuan tersebut juga mencerminkan komitmen kedua negara untuk terus meningkatkan hubungan yang telah terjalin baik selama ini. Pertemuan keduanya berlangsung dalam suasana konstruktif dengan semangat saling menghormati.

(Arief Setyadi )

