HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Bincang dengan Megawati, Gibran hingga JK di Hari Pancasila

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |16:35 WIB
Momen Prabowo Bincang dengan Megawati, Gibran hingga JK di Hari Pancasila
Prabowo Bincang dengan Megawati, Gibran hingga JK di Hari Pancasila (foto: dok ist)
JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto berbincang dengan sejumlah tokoh di sela peringatan Hari Lahir Pancasila. Dalam pertemuan itu hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri.

Adapun upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila berlangsung di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026).

Perbincangan itu dilakukan dalam sebuah ruangan. Dari foto yang diterima, Bendera Merah Putih tampak berdiri di kedua sisi ruangan, sementara dinding belakang dihiasi deretan foto para tokoh yang pernah memimpin lembaga negara.

Dari foto tersebut, Prabowo tampak duduk di tengah ruangan dengan Megawati di sampingnya.

Di sisi Prabowo, terlihat Wapres Gibran, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Sementara itu, di sisi Megawati terlihat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

 

