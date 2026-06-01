HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Absen di Upacara Hari Lahir Pancasila, Ajudan: Belum Terima Undangan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |13:14 WIB
Jokowi Absen di Upacara Hari Lahir Pancasila, Ajudan: Belum Terima Undangan
Joko widodo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026). Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, menjelaskan ketidakhadiran mantan kepala negara itu karena hingga hari pelaksanaan pihaknya belum menerima undangan untuk menghadiri kegiatan tersebut.

"Hingga pagi hari ini, kami belum menerima undangan untuk Bapak Joko Widodo menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, baik berupa surat resmi maupun komunikasi lainnya," kata Syarif saat dikonfirmasi, Senin (1/6/2026).

Karena belum menerima undangan, lanjut Syarif, Jokowi memutuskan tidak menghadiri upacara yang berlangsung di Jakarta tersebut.

"Oleh karena itu, Bapak tidak menghadiri kegiatan tersebut," ujarnya.

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri sejumlah tokoh nasional. Di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, serta Soraya Hamzah Haz, istri almarhum Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz.

 

